33-jarige Rotterdammer aangehouden voor bezit zwaar vuurwerk

Rotterdam - In de nacht van zaterdag op zondag 17 december rond 02.30 uur is een 33-jarige man uit Rotterdam op de Vierambachtsstraat aangehouden voor het bezitten van zwaar vuurwerk. Daarnaast werd er in de auto waarin de man reed een bivakmuts aangetroffen.