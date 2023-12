Politie zoekt getuigen na aantreffen drugslab in Rotterdam

De politie kwam het lab op het spoor na een melding van omwonenden over geuroverlast. Naast de politie kwam ook de brandweer ter plaatse in verband met de aanwezigheid van mogelijk gevaarlijke stoffen. De brandweer heeft de bewuste woning uiteindelijk opengebroken en samen met politieagenten betreden. In de woning was niemand aanwezig. Vlak nadat de melding gedaan werd, zouden er drie mannen (één op blote voeten) zijn gevlucht. In de woning werd een drugslab aangetroffen.



De politie is een uitgebreid onderzoek gestart. Agenten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) komen ter plaatse om het lab veilig te ontmantelen. Ook de forensische opsporing (FO) is aanwezig om sporenonderzoek uit te voeren. Omwonenden van de woning hebben hun huis vooralsnog niet hoeven te verlaten.



Help het onderzoek aan informatie

De politie is hard op zoek naar de mensen die verantwoordelijk zijn voor dit drugslab. Heeft u meer informatie over deze zaak? Dan kunt u het onderzoek helpen. Deel uw informatie met de politie door te bellen naar 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000. Meld Misdaad Anoniem staat volledig los van de politie en geeft alleen de inhoud van de melding. Niet waarvandaan of van wie die melding komt. Zo blijft de tipgever veilig en kunnen wij toch met de tip aan de slag. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Dit team is speciaal getraind om tipgevers te beschermen. Ook de rechercheurs in het onderzoek weten dan niet wie de tipgever is. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd kwijt bij TCI via telefoonnummer 088-6617734.



Vermoedt u een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Vermoedt u een drugslab? Bel dan de politie via 112. Op politie.nl vindt u meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab.



Wat doet de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO)?

De LFO is een ondersteunende forensische afdeling binnen de politie die getraind en uitgerust is om te worden ingezet bij chemische, biologische, radiologische of nucleaire incidenten. Daarnaast geeft de LFO veiligheidsadviezen bij risicovolle opsporingsonderzoeken waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Ook doet de LFO soms zelf het opsporingsonderzoek indien dit bijvoorbeeld alleen met speciale bescherming kan. Binnen de LFO zijn ook een aantal adviseurs gevaarlijke stoffen van de brandweer werkzaam. De LFO verricht haar werkzaamheden vooral gericht op veiligheid én opsporing.