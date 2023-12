Gemoedelijk begin uitgaansnacht loopt toch uit op opstootjes en vechtpartijen

De politieman heeft aangifte gedaan. Hij fietste zondag 17 december 2023 omstreeks 03.10 uur over de Korte Heuvel en zag dat voor een café twee jongemannen ruzie met elkaar hadden en dat de een de ander met gebalde vuisten sloeg. Hij stapte af om samen met een collega de vechtersbazen uit elkaar te halen. Hierbij werd hij door een van die mannen met gebalde vuist meerdere keren tegen het hoofd geslagen. Uiteindelijk lukte het om de agressieve man, een 21-jarige Tilburger, te overmeesteren en in een politievoertuig te plaatsen. De agent liep een verwonding op zijn voorhoofd, een pijnlijk rechteroog en hoofdpijn op. Hij is direct voor behandeling naar de huisartsenpost gegaan.



Overige arrestaties

Een 35-jarige Tilburger werd aangehouden ter zake openbare dronkenschap. Verder werden vier Tilburgers opgepakt ter zake het verstoren van de openbare orde (APV). Het gaat om stappers van respectievelijk 21,23, 26 en 29 jaar.

Verkeerscontrole

Voorafgaand aan het horecatoezicht hielden de agenten op de Paleisring een verkeerscontrole gericht op het rijden onder invloed. Een 23-jarige man uit Bornem (B) werd betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Hij had een joint gerookt. Een 52-jarige Tilburger had te diep in het glaasje gekeken. Hij blies 680 ugl. Een derde automobilist kwam goed weg. Hij kwam bij de ademanalyse op het bureau uit op 215 ugl en bleef daarbij 5 ugl onder de strafbare grens.