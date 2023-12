Openstaande boete leidt tot aanhouding met verzet

Een agent reed zaterdagavond met haar surveillanceauto over de Midden Brabantweg in de richting van Waalwijk. Zij zag dat vanuit Tilburg een auto met hoge snelheid aan kwam rijden. Ze besloot een controle in te stellen en gaf daarom aan de bestuurder een volgteken. Hieraan werd door de automobilist voldaan. Uiteindelijk vond de controle plaats bij een tankstation aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle.



Bij navraag van de personalia bleek dat de bestuurder nog een boete van 183 euro had openstaan. Hij kon die naar eigen zeggen niet betalen. De politievrouw gaf daarop aan dat zijn auto daarom buiten gebruik werd gesteld en dat hij daarom zijn autosleutels moest afgeven. Dit weigerde de man. Ook toen de agent(e) aangaf dat hij dan aangehouden zou worden. Hij stribbelde flink tegen, hij weigerde aanvankelijk uit de auto te komen en rukte zich daarna los. Er kwam daarom assistentie ter plaatse Uiteindelijk moest een van de dienders het stroomstootwapen inzetten om de recalcitrante man onder controle te krijgen.