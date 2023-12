Spookrijder door Verkeerspolitie van de weg gehaald

Agenten van de Verkeerspolitie surveilleerden zondag 17 december 2023 omstreeks 03.30 uur over de A17 in de richting van Roosendaal, komende vanuit de richting van Moerdijk. Het viel de dienders op dat ter hoogte van Standdaarbuiten tegenliggers met hun grote lichten seinden. Kort daarna zagen ze dat hen op dezelfde rijstrook al waar zij reden een auto hen tegemoet kwam, door direct naar rechts te sturen werd een aanrijding voorkomen.



De agenten zijn direct bij de eerste afslag gedraaid om het voertuig te volgen. Ze zagen dat die bestuurder met een snelheid van circa 100 km / uur bleef rijden en dat diverse automobilisten moesten uitwijken. De politiemensen hebben hun optische signalen aangezet en slaagden er uiteindelijk in de bestuurder met handgebaren te waarschuwen, waarna die de auto aan de kant zette. Hij werd vanwege het gevaarlijke rijgedrag aangehouden. Hij was niet onder invloed van alcohol of drugs. Aan het bureau verklaarde hij dat zijn navigatiesysteem hem de verkeerde kant op had gestuurd. Hij was erg blij dat er niemand gewond was geraakt.