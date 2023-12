Vier arrestaties in uitgaanscentrum Breda

Mishandeling met glas

Een 21-jarige man uit Etten-Leur werd in een horecazaak omstreeks 02.00 uur met een glas op zijn hoofd geslagen. Hij liep daardoor een hoofdwond op. Een 29-jarige Bredanaar werd door de politie op aanwijzing van een beveiliger aangehouden.

Diefstal

Een 16-jarige jongen zonder vaste woon- of verblijfplaats werd omstreeks 02.20 uur op de Vismarktstraat aangehouden. Hij zou in een café op de Haven een fles drank stolen hebben. Ook had hij nog enkele andere van diefstal afkomstige spullen bij zich.

Openlijk geweld

Een 31-jarige en een 33-jarige man uit Bergen op Zoom werden omstreeks 03.40 uur aangehouden op de Haven. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling van een 29-jarige man uit Dorst op de Vismarktstraat in Breda. Het slachtoffer had voor een café een sigaret gerookt. Voordat hij weer naar binnen kon gaan, werd hij door een man in het gezicht geslagen en viel achterover. Terwijl hij op de grond lag, werd hij volgens een getuige nog door twee mannen tegen het hoofd getrapt. De verdachten zijn vervolgens op basis van de signalementen aangehouden.