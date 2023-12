Vuurwerkvondst na anonieme tip in loods Terneuzen

De politie betrad de loods aan de Polenweg na verder onderzoek van de tip op grond van de Wet Economische Delicten. Onder een afdekzeiltje stonden vijftien dozen met zwaar vuurwerk. Het gaat om ongeveer 250 kilo aan shells, cobra’s en vuurpijlen. Het vuurwerk is in beslag genomen. In de woning van de huurder, werd ook nog circa acht kilo aan professioneel vuurwerk (waaronder drie shells en vuurpijlen) aangetroffen.



Oproep

Heeft u informatie over illegale vuurwerkverkoop of over de opslag daarvan. Belt u dan met de politie via 0900-8844 of tip Anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of ga naar de website www.meldmisdaadanoniem.nl