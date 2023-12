Aanhouding verdachte gijzeling vrouw Huigenbos

Op vrijdagochtend 15 december 2023 omstreeks 11.30 uur heeft er een gijzeling plaatsgevonden in een woning aan het Huigenbos in Amsterdam-Zuidoost. Een overvaller doet zich daarbij voor als pakketbezorger, waarna meerdere verdachten de woning binnendringen. Deze gijzeling duurt een aantal uren, waarbij de bewoonster tegen de wil wordt vastgehouden en bedreigd. Als de verdachten na uren vertrekken, nemen ze de hond van de vrouw mee en laten haar geschrokken achter.

De recherche en medewerkers van Forensische Opsporing (FO) zijn direct een onderzoek gestart dat uiteindelijk heeft geresulteerd in de aanhouding van één van de verdachten, op zaterdagavond. Ook wordt de hond daarbij in goede gezondheid aangetroffen en kan met de vrouw worden herenigd.

Het onderzoeksteam is op dit moment nog dringend op zoek naar buurtbewoners die iets gezien of gehoord hebben, dat kan helpen met het onderzoek. Ook is de recherche nog op zoek naar de overige verdachten om deze aan te kunnen houden.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen van dit heftige incident. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden. Zie onderstaande gegevens.

BVH NR: 2023283769