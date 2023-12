Eindejaarscampagne politie: bij deze drie zaken is informatie nog hard nodig

Het is uitzonderlijk dat er in moord- en doodslagenonderzoeken ook na maanden recherchewerk nog geen opheldering is over de toedracht. Volgens cijfers van het CBS lukte het de politie om bij moordzaken tussen 2018 en 2022 in 9 van de 10 een verdachte in beeld te krijgen of aanhoudingen te doen. Die trend lijkt zich afgelopen jaar doorgezet te hebben, al is het te vroeg voor concrete cijfers. Uit de eerdere CBS-cijfers blijkt dat bij moordzaken met een vrouwelijk slachtoffer de zaak vrijwel altijd wordt opgehelderd, mogelijk omdat de aanleiding meestal in de relationele sfeer ligt. Mannelijke slachtoffers komen vaker dan vrouwen om door vuurwapengeweld. Dat is ook het geval bij twee van de drie zaken waarbij de politie het publiek nu om hulp vraagt.

Jaison Baptista Lopes Sanches

Op zaterdagavond 29 oktober 2022 werd op een druk terras aan het Tiendplein in Rotterdam ineens geschoten. Terwijl bezoekers op de vlucht sloegen of wegdoken, werd één man getroffen: de 30-jarige Jaison Baptista Lopes Sanches. Hij overleed enige tijd later in het ziekenhuis. De eerder verspreide beelden van de schutter hebben helaas nog niet geleid tot een doorbraak in deze zaak. En ook is er nog geen antwoord op de vraag of de kogels voor Jaison of iemand anders bedoeld waren. Er moeten mensen zijn die meer weten. De beloning voor de gouden tip in deze zaak is inmiddels opgehoogd naar 30.000 euro.

Mirjam van Lekkerkerk

Begin maart 2023 werd op een eiland in de Lek bij Lekkerkerk een klein overleden meisje gevonden. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat de baby zonder medische begeleiding is geboren na een voldragen zwangerschap. De politie wil graag weten wie het meisje is, wie haar ouders zijn en hoe de baby om het leven is gekomen. Op dit moment gaat de politie er van uit dat het meisje door iemand op het eiland in de Lek is achtergelaten, al is ook niet uit te sluiten dat de baby is aangespoeld. De oproep is dan ook met name gericht op bewoners van het gebied in en rond Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek. Voor deze zaak is door het Openbaar Ministerie een beloning beschikbaar gesteld van 10.000 euro. In het centrum van Lekkerkerk wordt maandagochtend 18 december door de politie geflyerd vanuit het Mobiel Medialab. Burgemeester Bouvy-Koene zal dezelfde middag om 12.30 uur de vindplaats van het meisje bezoeken en bloemen voor haar achterlaten.

Rishi Rampadarath

En op 20 april 2023 kwam in Houten Rishi Rampadarath om het leven. Hij sliep die dag bij zijn ouders thuis en werd ’s ochtends vroeg, vlakbij hun woning, opgewacht door een persoon. Er volgde een gesprek, waarna Rishi meerdere malen werd beschoten. Zijn moeder en vriendin hoorden de knallen en zijn direct naar buiten gerend, maar het was te laat, Rishi stierf voor de ogen van zijn geliefden. Het geluidsfragment met daarop het gesprek en de schoten werd eind september gedeeld in een uitzending van Opsporing Verzocht. Helaas leverde dat geen informatie op over de dader. Het is nog altijd onbekend wie er heeft geschoten en waarom juist op Rishi. De beloning voor de gouden tip in deze zaak is verhoogd naar 30.000 euro.

Informatie

Meer informatie over de drie zaken is welkom via de gratis opsporingstiplijn: 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000. Wie wél met de politie wil praten maar niet wil dat zijn of haar naam bij de recherche bekend wordt, kan bellen met het Team Nationale Inlichtingen via nummer 088 - 661 77 34. Via dat nummer kun je wél aanspraak maken op de beloning zónder dat je naam bij het rechercheteam bekend wordt. Op donderdag 28 december om 20.50 uur wordt in een speciale extra uitzending van Opsporing Verzocht op NPO 2 uitgebreid bij de drie zaken stilgestaan. De uitzending wordt herhaald op zaterdag 30 december om 9.00 uur en op dinsdag 2 januari om 11.05, beiden op NPO2.