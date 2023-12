Agent mishandeld in Amersfoort

Zondagmiddag rond drie uur werd een agent in het gezicht geslagen door een man (50) nadat een andere verdachte (20) was aangehouden wegens bedreiging en belediging.

De 20-jarige man had een bekeuring gekregen vanwege fout parkeren waarop hij een agent meerdere malen beledigde en bedreigde. Toen een andere agent te hulp schoot heeft de 50-jarige man deze agent drie maal in het gezicht geslagen. De agent liep hierbij lichte verwoningen op.

Geweld tegen agenten

Geweld tegen agenten in functie is onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd.