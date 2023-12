Overval tankstation Leyweg

Den Haag - Op maandag 18 december rond 10.15 uur is een tankstation aan de Leyweg overvallen. De overvaller bedreigde de medewerker met een mes en ging er met geld vandoor. Gealarmeerde agenten stelden direct een onderzoek in en spraken met getuigen. Tot nu toe is er geen verdachte aangehouden.