Grote vuurwerkvangst in Hardinxveld-Giessendam

De politie had informatie dat er in een woning in Hardinxveld-Giessendam veel vuurwerk zou zijn opgeslagen. Agenten troffen na het doorzoeken van de woning ruim 20 kilo zwaar vuurwerk aan. De eigenaar van het vuurwerk, een minderjarige jongen, werd hierop aangehouden. Tijdens het onderzoek naar dit vuurwerkbezit bleek dat er in nog zes andere woningen in Hardinxveld-Giessendam illegaal vuurwerk, zoals shells, nitraten, cobra’s en pijlen, werd opgeslagen. Ook de eigenaren van dit vuurwerk, vijf minderjarige jongens en een 20-jarige man, werden aangehouden. Deze verdachten zijn inmiddels gehoord en weer heengezonden. Ze blijven wel verdachten. Ook de minderjarige jongen waarmee de vuurwerkvangst begon, is eind vorige week onder voorwaarden geschorst. Later zal het Openbaar Ministerie bepalen hoe de zaak wordt afgedaan.



Aanpak politie tegen vuurwerkoverlast

(Grote) hoeveelheden vuurwerk die in woningen worden opgeslagen, kunnen tot ronduit gevaarlijke situaties leiden voor zowel bewoners als omwonenden. De politie probeert te voorkomen dat zwaar explosief vuurwerk op straat komt. We sporen de illegale handel in professioneel vuurwerk – al dan niet in het buitenland gekocht – op en pakken het aan. Als u vermoedt dat ergens (verboden) consumentenvuurwerk wordt opgeslagen, verhandeld of vervoerd, meld dit dan bij de politie. U kunt ook anoniem melden.



Wat zijn de regels rondom het afsteken van vuurwerk?

In de categorie F2 is Nederlands siervuurwerk toegestaan in bepaalde gemeenten, maar zijn F2 knalvuurwerk en pijlen verboden. Voor de gemeente Rotterdam en Schiedam geldt een algeheel vuurwerkverbod. Lees hier alles over de vuurwerkregels: https://www.politie.nl/informatie/wat-zijn-de-regels-rond-het-afsteken-van-vuurwerk.html.