Politie onderzoekt overval op tankstation Ringdijk

Foto: stockfoto politie



Rond half 7 kwam een nog onbekende verdachte het tankstation binnen en bedreigde de medewerker met een mes. Hij eiste geld en sprong vervolgens achter de balie. Na een greep uit de kassa, gooide hij het geld in een Albert Heijn tas en ging hij ervandoor.

Gealarmeerde agenten stelden direct een onderzoek in, zij spraken met klanten van het tankstation en stelden beelden veilig. Helaas er is tot nu toe geen verdachte aangehouden.



Signalement van de verdachte

Een man, gekleed in een zwarte sweater met capuchon, een grijze jogging broek, zwarte sportschoenen, zwarte handschoenen en in het bezit van een mes.



Getuigen gezocht

Mocht u informatie hebben en nog niet met de politie hebben gesproken, neem dan contact met ons via één van de onderstaande mogelijkheden.