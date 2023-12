Schiedammer (26) gewond na schietincident Boerschaplaan

Bij het schietincident in Rotterdam Oost raakte de 26-jarige Schiedammer zwaar gewond. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie startte direct een onderzoek naar sporen en kamde de omgeving uit op zoek naar de verdachte(n). Niet lang na de melding van het schietincident hield de politie iemand aan, uit onderzoek blijkt dat deze persoon geen verdachte is. Het onderzoek naar de schutter is dan ook in volle gang. Wanneer u informatie heeft wat kan helpen de schutter te vinden, dan hoort de politie u graag.

Getuige of meer info?

De politie komt graag met u in contact wanneer u mogelijk iets gezien of gehoord heeft wat kan helpen in dit onderzoek. U kunt uw tips en informatie delen via onderstaande opties.