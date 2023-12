Identiteit dodelijk verkeersslachtoffer N260 nog onbekend

Meerdere hulpdiensten kwamen die avond naar de locatie om hulp te verlenen. De 22-jarige automobilist uit Alphen was hevig geschrokken. Bij hem werd, zoals gebruikelijk bij verkeersongevallen, een alcohol- en drugstest gedaan. Dit was allemaal in orde. Op dit moment lijkt het erop dat het slachtoffer op de weg liep en hier in aanraking is gekomen met een auto. De politie doet nog altijd onderzoek naar de exacte toedracht.

Wie is het slachtoffer?

Graag komt de politie in contact met mensen die een vermoeden hebben wie het slachtoffer is. Het gaat om een man met een lichte huidskleur. Hij is rond de 35-45 jaar oud, heeft kort haar met opvallende inhammen aan de voorzijde. Hij droeg een donkere jas met lichte accenten, een blauwe hoodie en een blauwe spijkerbroek. Ook spreekt de politie graag met mensen die bijvoorbeeld kort voor het ongeval iemand op de N260 hebben zien lopen. Heef u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Vermeld voor een snelle informatiewisseling hierbij het procesnummer 2023319820.