Zwaargewonde bij ongeval op snelweg A4

Het verkeersongeval gebeurde rond 05.15 uur. Vier auto’s die over de A4 richting België reden kwamen met elkaar in aanraking. Vanwege de aanrijding werd een 49-jarige bestuurder uit België uit de auto geslingerd en kwam op het wegdek terecht. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Twee andere bestuurders, een 68-jarige man uit Alphen aan den Rijn en een 19-jarige man uit Waddinxveen zijn eveneens overgebracht naar het ziekenhuis. De vierde bestuurder, een 43-jarige vrouw uit Steenbergen, kwam met de schrik vrij. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht. Voor dit onderzoek is al geruime tijd een deel van de snelweg afgesloten.

Heeft u iets gezien?

Bent u getuige geweest van de aanrijding? Bel dan met ons via 0900-8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Vermeld voor een snelle informatieverwerking et procesnummer 2023320028.