3 mannen aangehouden voor handel illegaal vuurwerk

Een onderzoek naar de handel in illegaal vuurwerk leidde vandaag rond 11.00 uur tot een vondst van 5000 nitraten in een auto op het Plataanplein in Drunen. Daarbij werden twee mannen, 18 en 23 jaar, aangehouden. Een derde verdachte, een 30-jarige man, werd in zijn woning in Drunen aangehouden. De woningen van alle verdachten werden doorzocht, net als een bedrijfspand en drie garageboxen maar daar werd geen vuurwerk aangetroffen. Het vuurwerk is in beslag genomen en de mannen zitten vast voor verder onderzoek.



Meld illegaal vuurwerk

Vanuit de politie zetten we alles in het werk om de illegale handel in professioneel vuurwerk, al dan niet in het buitenland gekocht, op te sporen en aan te pakken. (Potentiële) kopers, handelaren, vervoerders, bezitters en afstekers van dit vuurwerk lopen risico op een fikse boete en een aantekening op hun strafblad. Straffen vallen nog hoger uit wanneer er daarbij ook sprake is van bijvoorbeeld bedreiging, vernieling of letsel.

U speelt hierin ook een belangrijke rol. Samen met u werken wij mee aan een veilig verloop van de jaarwisseling. Voorkom risico’s en koop alleen vuurwerk via de officiële vuurwerkverkooppunten in Nederland en vanaf het moment dat dit mag. De handel en opslag van verboden vuurwerkexplosieven levert levensgevaarlijke situaties op. Heeft u hierover informatie? Meld dit bij de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.