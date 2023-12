Man aangehouden voor mishandeling tijdens elfde van de elfde

Tijdens de traditionele aftrap van carnaval liepen twee 21-jarige vrienden uit Herpen en Tilburg over de Verwerstraat. Hier ontstond een korte woordenwisseling door een botsing met een man die hen passeerde. Deze man werd agressief en de man uit Tilburg krijgt klappen. Wanneer de man uit Herpen wil ingrijpen, kreeg hij een klap tegen het hoofd. Daardoor viel hij met zijn hoofd op een stoeprand. Hij raakte zwaargewond. De verdachte ging er direct vandoor.

Onderzoek

De recherche in ’s-Hertogenbosch startte direct een onderzoek. De afgelopen weken is er met veel getuigen en betrokken gesproken, camerabeelden opgevraagd en bekeken en zijn er nog andere opsporingstechnieken ingezet. En met succes want gedurende het onderzoek kwam er een verdachte in beeld wat leidde tot de aanhouding van deze ochtend. De man zit vast voor verder onderzoek en verhoor.