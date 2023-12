Nieuwe politiechef Midden-Nederland

Loopbaan

Yvonne Hondema (51) begon haar politiecarrière in 1998 bij het regiokorps Utrecht waar ze diverse functies vervulde. Tot 2017 werkte ze in de eenheid Midden-Nederland, als laatste in de functie van sectorhoofd van de Dienst Regionale Operationele Samenwerking (DROS). In 2017 maakte ze de overstap naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid als hoofd van de divisie Bewaken en Beveiligen. In 2020 keerde ze terug naar de politie en werd ze hoofd Operatiën binnen de eenheidsleiding van de Eenheid Rotterdam.

Samenwerken aan een nog veiliger eenheid

Waarnemend politiechef Michel de Roos kijkt uit naar de samenwerking in de eenheidsleiding: ‘Met waardevolle ervaring uit haar tijd in Rotterdam en bij de NCTV komt ze ‘thuis’ in Midden-Nederland. Wij als eenheidsleiding kijken uit naar de samenwerking om zo samen te werken aan een nog veiliger eenheid.’