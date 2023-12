Politie onderzoekt brandstichting Hollandscheveld

De melding kwam binnen rond 23:30 uur. Bij aankomst van politie en brandweer stond een woning volledig in brand. Ook omliggende woningen raakten hierdoor zwaar beschadigd. Er werd opgeschaald naar GRIP 1 en de brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. In de woning waar de brand is ontstaan waren op dat moment een vrouw en een kind aanwezig. Door buren die snel te hulp schoten hebben zij de woning gelukkig op tijd kunnen verlaten, maar de situatie had heel anders af kunnen lopen. De vrouw en het kind zijn voor controle en behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Geef uw informatie door!

De recherche doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en houdt er sterk rekening mee dat er sprake is van brandstichting. Er wordt vandaag technisch en sporenonderzoek gedaan naar de precieze oorzaak van de brand. Door getuigen is een persoon in donkere kleding gezien die mogelijk iets bij de woning naar binnen heeft gegooid en daarna hard wegliep in de richting van een nabijgelegen school. Er zijn door meerdere getuigen ook één of meerdere harde knallen gehoord. Ook deze informatie wordt meegenomen in het onderzoek.

Camerabeelden gezocht

De politie is ook op zoek naar getuigen en camerabeelden. Woont u in de buurt of (nabije) omgeving van deze brand? En heeft u camerabeelden (van bijvoorbeeld een dashcam, deurbelcamera en/of andere beveiligingscamera) die ons kunnen helpen? Of weet u in het algemeen meer over deze brand? Neem dan direct contact op met de politie. Dit kan door te bellen naar 0900-8844 o.v.v. zaaksnummer 2023335968. Anoniem informatie doorgeven kan ook. Bel dan met 0800-7000. U kunt ook het online tipformulier onderaan deze pagina gebruiken.