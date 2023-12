Nepagent probeert mensen op te lichten

Nepagent

In alle gevallen vertelde de oplichter dat hij van de politie is en dat het slachtoffer gevaar loopt. In zijn verhaal vertelt de oplichter dat er verdachten aangehouden zijn die een briefje bij zich droegen, met daarop de naam en adres van het slachtoffer. De nepagent vraagt daarom of het slachtoffer geld en waardevolle spullen in huis heeft, want dan zou de politie langs de deur komen om die spullen op te halen en ‘in bewaring te nemen’.

Gelukkig vertrouwde tot nog toe geen van de slachtoffers dit verhaal: zij hingen de telefoon op en belden daarna de politie.

Trap er niet in

Dit soort telefonische oplichting waarbij iemand zich voordoet als een agent, komt helaas vaker voor. Telefonische oplichters maken regelmatig gebruik van nieuwe trucs om mensen geld afhandig te maken. Het is goed om te weten dat de politie nooit mensen belt en vraagt naar waardevolle spullen of geld, of aanbiedt om deze spullen op te halen!

Bel de politie

Krijgt u iemand aan de lijn of aan de deur met zo’n verzoek? Hang dan meteen op of doe direct de deur dicht en bel de politie via 112. Is dit u overkomen en heeft u daadwerkelijk wat aan deze oplichter meegegeven? Neem dan contact op met de politie voor hulp.