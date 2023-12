Twee verdachten op heterdaad betrapt bij drugsdealen

De politie ontving meerdere signalen van drugshandel en besloot een actiedag te plannen om te kijken of de signalen kloppen en een eind te maken aan de overlast. Met resultaat: twee personen zijn, afzonderlijk van elkaar, op heterdaad betrapt bij het handelen in harddrugs.

Drugs, contant geld, boksbeugel en alarmpistool

De mogelijke drugsdealers zijn een 22-jarige man uit Amersfoort en een 57-jarige vrouw uit Amersfoort. Bij de verdachten werden verdovende middelen, geld en diverse telefoons aangetroffen. Bij de doorzoeking in de woning van de 22-jarige man werden vervolgens meer verdovende middelen gevonden, evenals een grote hoeveelheid contant geld, een boksbeugel en een alarmpistool.

Melden helpt

Politie Amersfoort zet actief in op de aanpak van ondermijning en drugshandel en is scherp op signalen hiervan. Onderdeel van deze aanpak zijn gerichte acties op drugshandel in het gebied. De politie waardeert daarbij de hulp van buurtbewoners. Het loont om informatie door te geven aan de politie, door het melden van verdachte situaties of vermoedens van handel in drugs. Dat laat ook deze actie weer zien.

Melden kun je 24/7 doen via 0900-8844. Bij verdachte situaties waar de politie snel bij moet zijn, is het zelfs beter om 112 te bellen. Anoniem informatie doorgeven kan ook, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl