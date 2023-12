Drie aanhoudingen na schietincident Vlaardingen

Rond 13.25 uur kwam de melding op 112 binnen, waarna de politie met meerdere eenheden naar de betreffende flat ging en een onderzoek startte. In de woning werden sporen gevonden die wijzen op een daadwerkelijk schietincident. Er werd in of bij de woning geen gewonde(n) aangetroffen.



Onderzoek

De politie startte direct een onderzoek om de toedracht helder te krijgen en hield binnen een uur drie mannen aan op verdenking van betrokkenheid bij het incident. De politie zet het onderzoek voort.



Informatie en beelden welkom

Wie getuige is geweest van het incident of heeft gezien wat ervoor of erna gebeurd is, wordt gevraagd met de politie te bellen. Ook beelden van bijvoorbeeld een dashcam of deurbelcamera zijn welkom. U kunt bellen naar 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan is 0800-7000 het telefoonnummer.