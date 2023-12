Getuigen gezocht van explosie Stellingmolen Papendrecht

Door het afgaan van de explosie ontstond korte tijd brand in de woning. Gelukkig wisten de aanwezige mensen in de woning op tijd het pand te verlaten. De kat in de woning overleefde de brand helaas niet.



Melden helpt

Getuigen hebben vlak na de explosie twee in het donker geklede personen met bruine laarzen zien wegrennen. De politie doet sporenonderzoek en kijkt beschikbare camerabeelden uit. Maar bij zowel het voorkomen als het oplossen van explosies spelen bewoners een grote rol. Als iemand iets verdachts ziet, bel dan direct 112. We komen liever voor niets dan te laat. Wanneer na een incident een getuige zich snel meldt en ons een goed signalement of de juiste vluchtrichting vertelt, dan helpt dit ook enorm.



Anoniem blijven

Dat kan natuurlijk bij ons, maar als u dat liever niet wilt, kan het ook anoniem via 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem staat volledig los van de politie en geeft alleen de inhoud van de melding. Niet waar of van wie die melding komt. Zo blijft de tipgever veilig en kunnen wij toch met de tip aan de slag.



Een andere mogelijkheid is via Team Criminele Inlichtingen. Als een van de weinige afdelingen binnen de politie, mag het TCI de identiteit van haar bronnen afschermen. Voor uw veiligheid, zijn uw personalia enkel bekend binnen het TCI. Uw personalia worden niet gedeeld met anderen binnen en buiten de politie. Team Nationale Inlichtingen (lokaal tarief): 088 - 661 77 34.