Wie schoot er op woningen Rijtuigweg?

Het was maandagavond iets over 00.00 uur toen er op twee huizen werd geschoten vanaf de openbare weg. Er zaten diverse gaten in de woningen.

Er zijn meerdere hulzen op straat gevonden. Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar het leverde veel onrust op in de wijk Feijenoord. De politie is meteen een onderzoek gestart en ook de Forensische Opsporing kwam naar het incident.

Heeft u informatie?

Beelden, foto's, filmpjes en andere info is heel erg welkom voor het onderzoek. Dus heeft u de politie nog niet gesproken en heeft u wel informatie, doe dat dan via 0900-8844 of heel gemaakleijk via het bijgaand formulier.