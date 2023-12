Man na achtervolging aangehouden voor zware mishandeling

De man werd gezocht voor zware mishandeling en moest daarom op last van de officier van justitie buiten heterdaad worden aangehouden. Rond 22.00 uur kwamen agenten de man in Tilburg tegen. Hij reed op dat moment in zijn auto. Er ontstond een achtervolging waarbij de verdachte er met hoge snelheid vandoor ging. Meerder politieauto gingen achter de man aan, daarbij reed de verdachte ook meerdere keren tegen het verkeer in. Uiteindelijk eindigde de achtervolging op de Udenhoutseweg toen de man plots stopte. Omdat hij weigerde zijn auto uit te komen sloeg een diender met zijn wapenstok een ruit van het voertuig kapot waarna de Tilburger kon worden aangehouden. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.