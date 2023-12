Man overleden na aanrijding, politie zoekt getuigen

De man stak rond 6.10 uur vanaf een tankstation aan die weg plots met zijn fiets de weg over. Hij werd daar door een auto overreden. Ondanks inspanningen van de hulpdiensten is het slachtoffer overleden. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Daarbij willen we graag weten of mensen voorafgaand aan het ongeval iets gezien hebben. Heeft u informatie? Bel dan met 0900-8844 en vermeldt het zaaknummer 2023321041. U kunt ook een tipformulier invullen.