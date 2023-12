Drie aanhoudingen in onderzoek zedenmisdrijf

Onderzoek

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 32-jarige vrouw in het park slachtoffer van een zedenmisdrijf. De politie startte direct een uitgebreid (sporen en buurt-)onderzoek. Vanwege het onderzoek is het park zaterdag tijdelijk afgesloten geweest. In verband met de privacy van het slachtoffer én om het onderzoek niet te verstoren zijn we aanvankelijk terughoudend geweest met onze communicatie over deze zaak.



Aanhoudingen

Tijdens het onderzoek kwamen drie jongemannen uit Helmond in beeld als verdachten. Zij zijn gisteren in hun woonplaats aangehouden. Het gaat om drie minderjarigen ( 15, 16 en 17 jaar) en zij zitten vast voor verder onderzoek.