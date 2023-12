19-jarige man aangehouden na achtervolging Landgraaf

Landgraaf - Op de Karel Doormanstraat in Landgraaf vond in de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 november een achtervolging met de bestuurder van een gestolen voertuig plaats. De achtervolging eindigde in een aanrijding waarbij de verdachte wist te ontkomen. Gisteren is een 19-jarige man uit Landgraaf aangehouden.