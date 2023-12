Man aangehouden met grote hoeveelheid cocaïne

Net voor middernacht deed de politie een instap in een hotel in het centrum van Venray. Een 46-jarige man uit Suriname werd in een hotelkamer aangetroffen met een grote hoeveelheid harddrugs. De ondersteuningsgroep van de politie heeft de man aangehouden. Na deze aanhouding is bij een doorzoeking in een woning aan de Bergweg ook de bewoner van die woning aangehouden. De twee mannen zijn ingesloten in het politiebureau en de politie onderzoekt de zaak. Een melding maakte dat het onderzoek werd opgestart.