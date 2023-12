Vuurwerk ontploft bij woning in Haarlem

Het ontplofte materiaal veroorzaakte schade aan de voordeur. De bewoner was in de woning aanwezig en raakte niet gewond.



Melden helpt

Zie jij verdachte situaties? Bel dan altijd 112. Heb je informatie over (de achtergronden van) een explosie? Meld het dan ook! Bel 0900-8844 of vul een tipformulier in op www.politie.nl.