Grote hennepkwekerij in bedrijfspand ontdekt

De politie ging rond 10.15 uur naar het pand omdat er het vermoeden bestond dat er een hennepkwekerij in zou zitten. Toen agenten bij het bedrijfsverzamelgebouw aankwamen roken ze een henneplucht. In twee ruimten vonden ze vervolgens een hennepkwekerij. Er waren op dat moment twee mannen in het pand aanwezig. Ze zijn allebei aangehouden. Het gaat om een 41-jarige man uit Hoensbroek en een 21-jarige man uit Albanië. Uit eerste onderzoek bleek dat er in het pand vernielingen waren gepleegd en dat de stroom illegaal werd afgetapt. De kwekerij is ontmanteld en de twee mannen zijn voor onderzoek vastgezet.