Politie neemt zwaar vuurwerk in beslag

De groep ging er vandoor, maar agenten konden vier jongens (allemaal 13 jaar oud en woonachtig in Teteringen) staande houden. De vier huizen van de jongens werden bezocht. In drie van de vier huizen vonden agenten zwaar vuurwerk. In totaal 29 kilogram. Het vuurwerk is in beslag genomen. De jongens worden doorverwezen naar HALT.