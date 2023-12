Woningovervallers met buit ervandoor

De melding van de overval kwam rond 14.50 uur bij de hulpdiensten binnen. Twee overvallers hadden zich toegang tot de woning aan de Trichtstraat weten te verschaffen. De bejaarde bewoonster werd bedreigd met een steekwapen. Ze raakte hierbij niet gewond. Het tweetal ging er vervolgens met hun buit vandoor.

Na de melding is direct tactisch, technisch en buurtonderzoek opgestart. Ook is een oproep via Burgernet verspreid.

Getuigen

De politie vraagt getuigen zich te melden. Mensen, die rond het tijdstip van de overval op de Trichterstraat of de omgeving daarvan iets gezien hebben of over andere informatie beschikken die het onderzoek kan helpen, worden verzocht contact op te nemen.