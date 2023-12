Politiebureau Joure dicht voor publiek

De politie werkt steeds meer plaats- en tijd-onafhankelijk en dienstverlening is al lang niet meer gebonden aan een gebouw. “We nemen aangiftes steeds vaker digitaal of bij iemand thuis op. Dat hoeft echt niet altijd op een politiebureau. De aanloop naar dit politiebureau was bovendien, mede door andere contactmogelijkheden, al sterk verminderd. Doordat we veel digitaal kunnen doen, is het niet meer nodig om bijvoorbeeld de servicebalie van bureau Joure open te houden”, zegt Cor Reijenga, teamchef van basisteam Sneek. “De agenten die nu niet meer permanent op het bureau hoeven te zitten, kunnen we nu voor andere belangrijke taken inzetten.” Het politiebureau in Lemmer (Straatweg 13) is open voor publiek tussen 9:00-17:00 uur op maandag, woensdag en vrijdag. Dezelfde tijden gelden voor bureau Bolsward (Hichtumerweg 17-19), op maandag, dinsdag en donderdag.

Dienstverlening blijft

Als een politiebureau voor het publiek is gesloten, betekent dit uiteraard niet dat er geen politie meer in de wijk is. Agenten werken nog op het bureau en de incidentenafhandeling is altijd gegarandeerd. Staat u bij een politiebureau dat is gesloten voor burgers, dan kunt u bij spoed altijd via de intercom bij de hoofdingang in contact komen met de politie. “Onze agenten beschikken daarnaast over moderne mobiele apparatuur waardoor werk op locatie, digitaal of telefonisch kan worden gedaan. We willen onze agenten op straat, niet in gebouwen die we niet optimaal gebruiken of die nauwelijks worden bezocht", aldus teamchef Reijenga.

Social media

De vertrouwde (wijk)agenten blijven gewoon in de gemeente actief en het blijft voor burgers mogelijk om op maandag tot en met vrijdag op afspraak naar het politiebureau in bijvoorbeeld Sneek (IJlsterplein 1) te komen voor een afspraak of aangifte. Via www.politie.nl zijn uw wijkagenten en andere contactmogelijkheden te vinden. De politie in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân is ook via verschillende Facebook- en Instagramkanalen actief en bereikbaar.