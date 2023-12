Drie aanhoudingen na meerdere straatroven in Hoorn

Op donderdag 14 december rond 14.00 uur werd een minderjarige jongen door drie personen achtervolgd op de Veemarkt/Gedempte Turfhaven. Eenmaal aangekomen op de Nieuwe Noord werd hij door twee van de drie personen onder dreiging van geweld beroofd van zijn bezittingen. Het slachtoffer is hierbij in het gezicht geslagen. Vervolgens liepen twee vrouwen de jongens tegemoet en schreeuwden richting de verdachten. Hierdoor kon het slachtoffer zich ontdoen van zijn belagers. De verdachten zijn vervolgens gevlucht richting de Gedempte Turfhaven.

Vlak na eerdergenoemde straatroof liepen twee minderjarige jongens rond 14.10 uur bij het station in Hoorn toen zij door drie personen onder dreiging van geweld werden beroofd van hun bezittingen. Een van de slachtoffers is hierbij meerdere keren in het gezicht geslagen.

Inmiddels was de politie op zoek naar de verdachten van de eerste straatroof en zag de groep jongens staan bij het station. Toen de politie aanrijdend was, zagen zij zowel de verdachten als de slachtoffers het perron oplopen. Een oplettende conducteur heeft de politie gewezen op het feit dat de verdachten in de trein waren gestapt. De drie verdachten zijn vervolgens aangehouden.

De politie heeft het vermoeden dat de aangehouden verdachten betrokken zijn bij beide zaken. Hun betrokkenheid wordt verder onderzocht. De drie verdachten zitten nog vast en zijn inmiddels voorgeleid.

Weet u meer? Meld u bij de politie!

De politie komt, ondanks de aanhoudingen, graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van (een van) deze straatroven. Bent u of kent u iemand die iets soortgelijks is overkomen, neem dan contact op met de politie Hoorn. Dit kan via 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Vergeet niet het betreffende zaaknummer te vermelden als u meer weet over de straatroven op de Nieuwe Noord of het Stationsplein. Anoniem melding doen? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of ga naar meldmisdaadanoniem.nl.

Nieuwe Noord: 2023136642

Stationsplein: 2023266771/ 2023266768