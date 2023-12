15-jarige aangehouden voor gewapende overval in Noord

De gewapende overval gebeurde op 15 december en had veel impact op medewerkers en klanten, die aanwezig waren in de winkel. Zij werden met vuurwapens bedreigd. Gelukkig raakte niemand van hen gewond.

Het onderzoek naar deze overval is nog in volle gang. De politie sluit meerdere aanhoudingen dan ook niet uit. Heeft u informatie die het onderzoek misschien verder kunnen helpen? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via onderstaand tipformulier of telefonisch via 0900-8844. Ook eventuele camerabeelden, bijvoorbeeld van geparkeerde auto’s in de buurt, ontvangen we graag. Deze beelden kunt u tevens eventueel uploaden via onderstaand tipformulier. Anoniem kunt u melding doen via 0800-7000.