Man aangehouden voor grove diefstal met geweld

Link naar Suriname

Hoewel dit soort diefstallen met geweld helaas niet altijd te voorkomen zijn, zijn er tal van tips om de kans zo klein mogelijk te maken. Bart Gietema, chef Districtsrecherche Amsterdam Oost, waarschuwt: “Zorg dat je een goed beeld hebt met wie je handelt, maak een afspraak in openbare gelegenheden en ga niet alleen naar zo’n afspraak.” Gietema ziet dat de afgelopen drie maanden meerdere incidenten met een link naar te koop aangeboden zaken in Suriname, waarin slachtoffers naar Amsterdam-Zuidoost zijn gelokt om daar vervolgens gegijzeld en beroofd te worden. “Gezien de mate van geweld nemen we de zaak zeer hoog op“, aldus Gietema. “We hebben ook de indruk dat mensen uit schaamte of onwetendheid wellicht ook geen aangifte doen. Het is ontzettend belangrijk dat slachtoffers dat wel doen, want juist door die aangiftes krijgen we een fenomeen in beeld en kunnen we de juiste prioriteiten leggen in de opsporing, preventie en verstoring.”