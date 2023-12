Man aangehouden na schietincident

Het schietincident werd vrijdag omstreeks 19.00 uur bij de politie gemeld. Er waren meerdere schoten gehoord. Ter plaatse troffen agenten geen verdachten of slachtoffers aan, wel meerdere kogelhulzen.

Woensdagochtend 20 december is een verdachte aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man uit Den Haag. Hij is in zijn woning aangehouden.