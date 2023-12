Verdachten gezocht na poging tot straatroof

Het slachtoffer fietste omstreeks 21.40 uur op de Laan van Eik en Duinen. Bij de ingang van de begraafplaats duwden twee jongens het slachtoffer van zijn fiets. Toen de verdachten het slachtoffer probeerden te beroven, ontstond een worsteling. Daarbij bedreigde een van de verdachten het slachtoffer met een wapen. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen.

Signalement

Het is de verdachten niet gelukt iets buit te maken. Een van hen heeft een lichtgetinte huidskleur, de ander een donkere huidskleur. Beide jongens waren in het zwart gekleed.

Iets gezien?

Het onderzoek naar deze poging tot straatroof en naar de verdachten is in volle gang en de politie komt graag in contact met getuigen. De politie komt in het bijzonder graag in contact met een jongen die maandagavond op een groene mountainbike over de Laan van Eik en Duinen fietste. Daarnaast fietsten er een man en een vrouw langs. Mogelijk hebben deze drie personen informatie die in het onderzoek kan helpen.

Heeft u iets opvallends gezien maandagavond in de omgeving van de Laan van Eik en Duinen of was u de fietser die wij zoeken? Of heeft u op een andere manier informatie die in dit onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het alstublieft weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.