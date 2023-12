Vier aanhoudingen voor drugshandel

De doorzoekingen zijn onderdeel van een lopend onderzoek, in totaal werden zeven woningen en twee opslagboxen doorzocht. Bij de doorzoekingen zijn meer dan een kilo cocaïne, contant geld, twee vuurwapens, vier personenauto's en diverse digitale communicatiemiddelen in beslag genomen.

