Getuigen en beelden overval geldtranssport gezocht

De auto van het geldtransport arriveerde om 14:45 uur bij het voormalig en leegstaande bankgebouw waar nu geldautomaten actief zijn. De medewerkers werden kort na aankomst onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen om geld af te staan. Kort erna vertrokken de overvallers met de buit. Toegesnelde agenten startten direct een onderzoek in de omgeving, maar konden nog niemand aanhouden.

Deel informatie en beelden

Over de toedracht en hoe de overvallers te werk gingen, is nog veel onduidelijk. Heeft u in de tijd direct voorafgaand aan het incident iets gezien of gehoord? Deel dat dan met de politie. Ook zijn we benieuwd of mensen de afgelopen dagen iets verdachts hebben gezien in de omgeving. Alle info is welkom. Melden kan natuurlijk ook anoniem via 0800-7000 of via Team Criminele Inlichtingen op 088 - 661 77 34.