Onderzoek naar brandstichting door verdachte met onbegrepen gedrag

De politie ontvangt rond 13u15 een melding dat een man in een garage aan de Bonenburg zit en brand sticht. De garage is van een relatie. Agenten treffen een man met onbegrepen gedrag aan. Hij wordt ervan verdacht in de garage brandgesticht te hebben. De brandweer is daarvoor opgeroepen. Omdat agenten geen contact met de verdachte krijgt en hij zijn kleding in brand steekt, is hij getaserd. Daarna is hij met de ambulancedienst meegenomen voor zorg. De politie doet onderzoek naar brandstichting.