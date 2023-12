Politie vindt drugs en automatisch vuurwapen

De politie had het vermoeden dat er mogelijk een hennepkwekerij in de woning zat, onder andere door signalen vanuit de gemeente, en deed rond 11.20 uur een inval. Er was geen hennepkwekerij, maar agenten vonden wel grote hoeveelheden drugs en een automatisch vuurwapen.

Drugs

Naast wat hennepresten vonden agenten zo’n 3 kilogram 4CMC, brokken van hasj, henneptoppen, bijna 3 kilogram aan xtc-pillen, zakjes met 3MC en een kleine hoeveelheid amfetamine. Ook lagen er allerlei verpakkingsmaterialen en een weegschaal. Alles is in beslag genomen

Vuurwapen

Verder vonden agenten een automatisch vuurwapen en munitie voor dat wapen. Het wapen en de munitie zijn ook in beslag genomen. De bewoner is vastgezet voor verder onderzoek, zijn vrouw is ook aangemerkt als verdachte, maar niet aangehouden. Daarnaast maakt de politie een bestuurlijke rapportage op. Aan de hand daarvan kan de burgemeester besluiten de woning te sluiten.