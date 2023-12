Drie tieners weer vrij na aanhouding zedenmisdrijf Helmond

Getuigen

Wij willen heel graag weten wat er zich zaterdag 16 december 2023 tussen 03.00 uur en 04.30 uur is gebeurd in het Burgemeester Geukerspark in Helmond.

Onze recherche is heel specifiek op zoek naar twee mannen die zich over het slachtoffer ontfermden en eerste hulp verleenden aan haar. Zij meldden het zedenmisdrijf vervolgens bij de politie op de Kanaaldijk in Helmond. Ben of ken jij deze mensen? Laat het ons weten via 0900-8844 of meld het via het tipformulier.

Ook andere getuigen en eventuele camerabeelden van de omgeving zijn belangrijk. Heb jij wat gezien of was jij in de buurt van het incident tussen 03.00 uur en 04.30 uur? Of woon je in de buurt en heb jij (of een van je huisgenoten) tussen de genoemde tijden – of kort daarvoor of daarna – personen en/of voertuigen gezien die zich verdacht ophielden in de omgeving? Neem dan contact met ons op!