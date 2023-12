Aanhoudingen voor explosie Wim Wagenerhof

31 Oktober ging rond 21.00 uur bij een woning op het Wim Wagenerhof in Rotterdam een explosief af. Een bewoner kon ternauwernood voorkomen dat hij daarbij gewond raakte. De bewoner merkte dat iemand bij de voordeur stond, had net op tijd in de gaten wat er gebeurde en kon zichzelf in de woning in veiligheid brengen. Een ruit van de voordeur verbrijzelde.

200 aanhoudingen

De politie startte direct een onderzoek. Dit onderzoek van de recherche van Rotterdam-Zuid leidde woensdag 20 december tot de aanhouding van de twee verdachten. Het totaal aantal aanhoudingen voor excessief geweld incidenten komt daarmee op bijna 200 stuks dit jaar in de eenheid Rotterdam.

Rotterdam-Zuid

De recherche van Rotterdam-Zuid draait momenteel meerdere onderzoeken naar explosies in hun werkgebied. Zo ging dinsdag 19 december in de vroege ochtend een explosief af bij een voordeur van een woning aan de Jean Jonxisstraat. Deze woning is op last van de burgemeester voor tenminste de duur van een maand gesloten.

Persoonshaven

Zaterdagavond ging rond 23.00 uur ’s avonds een explosief af op een balkon op de Persoonshaven. Niemand raakte gewond en de schade was beperkt. Ook naar deze explosie doet de recherche van Rotterdam-Zuid onderzoek. Daartoe zijn al camerabeelden veilig gesteld waarop de verdachte te zien is, maar extra beelden zijn in dit onderzoek zeer welkom. Heeft u camerabeelden of informatie over de achtergrond van deze explosie? Neem alstublieft contact op met de politie. Dat kan ook vertrouwelijk via Team Criminele Inlichtingen of anoniem bij M.

Hoe werkt M.?

Via Meld Misdaad Anoniem (M.) kunt u volledig anoniem melden. M. is een onafhankelijke stichtingen speelt alleen de inhoud van de melding door naar de politie zonder gegevens over de melder. Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Hoe werkt TCI?

Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) is een speciale afdeling van de politie waar u vertrouwelijk kunt melden. Als enige afdeling bij de politie mag TCI haar bronnen afschermen. De TCI is getraind in het afschermen van hun bronnen, in het geheim contact maken en verzamelen van informatie. Als u zich meldt bij TCI blijft uw identiteit geheim. TCI kan ook tipgeld uitkeren als beloning voor informatie. TCI: 06-47956232