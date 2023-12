Dodelijk ongeval Sittard

Rond 16:15 uur ontving de politie een melding van een aanrijding tussen een touringcar en een jongen. Hierbij is de jongen overleden. De politie doet op dit moment onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.



Slachtofferhulp

Bij dit ongeval waren veel burgers aanwezig. Zij worden opgevangen in een nabijgelegen winkelcentrum. Wij begrijpen dat dit tragische ongeval een grote impact heeft. Daarom wordt er slachtofferhulp geboden aan ooggetuigen van het ongeluk of mensen die zich op andere wijze betrokken voelen bij dit incident. Denkt u baat te hebben bij slachtofferhulp? Neem dan contact op met de politie via nummer 0900-8844. U kunt dan uw gegevens achterlaten, waarna Slachtofferhulp Nederland contact met u zal opnemen.