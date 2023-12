Voortvluchtige in drugszaak aangehouden

Deze zaak is inmiddels op zitting, maar de voortvluchtige verdachte was nog op vrije voet. Wel bracht hij via zijn advocaat een groet aan de rechtbank en sprak hij bij een toevallige ontmoeting met een politieagent de woorden: ‘ik zei toch dat je me niet te pakken krijgt’. Daar kwam dinsdagavond verandering in met zijn aanhouding.



De 27-jarige aangehouden voortvluchtige is verdachte in een onderzoek waarbij op 22 november vorig jaar een zoeking werd gedaan op een woonboot aan de Stuwweg in Maastricht. Daar werd ondermeer 17 kilo harddrugs en een vuurwapen aangetroffen. In dit onderzoek wordt morgen een uitspraak van de rechtbank verwacht. In de woning van de 27-jarige verdachte zijn dinsdagavond tevens verdovende middelen aangetroffen.