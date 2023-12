Politie zoekt getuigen na vondst dummy handgranaat

De politie kreeg rond 00.40 uur een melding van een verdacht voorwerp bij een woning van het appartementencomplex. Politieagenten gingen ter plaatse en ontdekten een mogelijk explosief. Daarop werd besloten de omgeving direct veilig te stellen en het appartementencomplex te ontruimen. De bewoners werden opgevangen in een theater in de buurt. De EOD kwam ter plaatse en deed onderzoek.

De EOD wist het mogelijke explosief van de voordeur van de woning te verwijderen en veilig te stellen. Na onderzoek van de EOD blijkt het te gaan om een dummy handgranaat. Er is dus geen sprake geweest van direct gevaar voor de omgeving. Rond 05.00 uur ’s nachts konden de bewoners weer terug naar hun eigen woning. De situatie rondom het appartementencomplex is weer veilig.

Onderzoek

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat dit incident drugsgerelateerd is. Mogelijk is er een conflict in de relationele sfeer aan vooraf gegaan. De politie doet verder onderzoek naar dit incident. Zo wordt er gekeken of er camerabeelden zijn, wordt er technisch onderzoek in en om het appartementencomplex gedaan en wordt er buurtonderzoek gedaan. Ook wordt er verder onderzoek gedaan naar de toedracht. Er is nog niemand aangehouden.



Heeft u meer informatie?

Was u afgelopen nacht (in de omgeving van) de Kleine Oord en heeft u iets verdachts gezien? Heeft u camerabeelden waar mogelijk iets op staat? Of heeft u andere informatie die ons onderzoek verder kan helpen? Dan spreken we u graag. Bel 0900 – 8844 of vul het onderstaand tipformulier in. Liever anoniem uw informatie doorgeven? Bel dan 0800 – 7000.

2023585336 AC