Automobilist overleden na verkeersongeluk Vleuten

We kregen rond 22:00 uur een melding dat er een auto te water was geraakt. Collega’s ter plaatse troffen de bestuurder bekneld aan in het voertuig. De man werd door de hulpdiensten bevrijd, maar was ernstig gewond. Hij bezweek later aan zijn verwondingen.

Mogelijk gaat het om een eenzijdig ongeluk, maar het onderzoek is nog in volle gang. Het Opsporings Team Verkeer (OTV) doet onderzoek naar de toedracht en omstandigheden van het ongeluk. Heeft u iets gezien? Of beschikt u wellicht over beelden die meer inzicht kunnen geven? Neem dan contact op via 0900–8844 of deel uw informatie via ons online tipformulier.